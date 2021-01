POL-NB: Öffentlichkeitsfahndung nach einer vermissten Person aus dem Landkreis Vorpommern-Greifswald (FOTO)

Details anzeigen Bild des vermissten Hartmut Oestreich Bild des vermissten Hartmut Oestreich

Pasewalk (ots) -



Seit dem 04.01.2020, 08:00 Uhr, wird der 54-jährige Hartmut Oestreich

aus 17335 Rosenthal vermisst. Herr Oestreich befindet sich möglicher

Weise in einer hilflosen Lage. Es gibt Hinweise, dass er sich im

Bereich der Hansestadt Stralsund aufhalten könnte.

Herr Oestreich ist ca. 1,70 m groß und von schlanker Gestalt, er hat

kurze braune Haare. Bekleidet ist er mit einer blauen Jacke und einer

blauen Hose.

Die Fahndungsmaßnahmen der Polizei blieben bisher erfolglos.



Die regionalen Radiosender werden um Ausstrahlung einer

Rundfunkdurchsage gebeten.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Unterstützung bei der Suche.

Hinweise nimmt die Polizei in Pasewalk unter Telefon 03973220224 oder

jede andere Polizeidienststelle entgegen. Hinweise werden auch über

das Internet unter www.polizei.mvnet.de entgegengenommen.



Im Auftrag

Peter Wojciak, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium

Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell