POL-NB: Einbrüche in eine Scheune und mehrere Garagen

Neukalen (ots) - In den Nachtstunden vom 04.01.2021 zum 05.01.2021 ist es in Neukalen zu mehreren Einbrüchen gekommen. Zum einen wurde ein Garagenkomplex im Stadtbereich angegriffen, zum anderen eine Scheune auf einem Privatgrundstück in Schönkamp.



Der angegriffene Garagenkomplex befindet sich in der Straße "Am Hafen" in Neukalen. Nach bisherigen Erkenntnissen öffneten bislang unbekannte Täter auf gewaltsame Weise 6 Garagentore, von einer weiteren Garage wurde ein Fenster eingeschlagen. Derzeit ist kein Stehlschaden bekannt. Der Sachschaden beläuft sich zunächst auf ca. 900 EUR.



In Schönkamp bei Neukalen verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Nebengelass eines Wohnhauses und entwendeten 3 hochwertige Fahrräder: ein blaues Mountainbike der Marke Bergamont, ein schwarzes Mountainbike der Marke Cube sowie ein pinkes Mountainbike der Marke Ghost. Zudem bauten die Täter aus dem Armaturenbrett eines in der Scheune befindlichen Transporters die Tachoanzeige sowie das Drehzahlmesser aus. Im hiesigen Fall ist Schaden in Höhe von ca. 8500 EUR entstanden.



Zur Spurensuche und -sicherung war der Kriminaldauerdienst Neubrandenburg an den Tatorten im Einsatz. Die weiteren Ermittlungen führt die Kriminalkommissariatsaußenstelle Malchin. Zeugen, die an den Tatorten zur Tatzeit ungewöhnliche Personen- oder Fahrzeugbewegungen wahrgenommen haben, Angaben zum Verbleib des Diebesgutes machen oder andere sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Malchin unter 03994 - 231 224 oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de.



