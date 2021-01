POL-LWL: Mutmaßlicher Unfallfahrer war erheblich alkoholisiert

Hagenow (ots) - Nach einem Verkehrsunfall am späten Dienstagabend in Schwaberow (Hagenow) hat die Polizei beim mutmaßlichen Unfallverursacher einen Atemalkoholwert von 1,84 Promille festgestellt. Der 38-jährige Mann soll ersten Erkenntnissen zufolge mit seinem PKW zunächst gegen zwei Grundstückszäune geprallt und auf seiner weiteren Fahrt dann mit seinem PKW in einem Graben gefahren sein. Eine Anwohnerin bemerkte den Vorfall und informierte daraufhin die Polizei. Polizeibeamte stellten wenig später den mutmaßlichen Unfallverursacher in dem betreffenden Bereich fest. Er wies alkoholbedingte Ausfallerscheinungen auf. Der deutsche Autofahrer wurde daraufhin zur Blutprobenentnahme gebracht. Zudem stellte die Polizei den Führerschein des 38-Jährigen sicher und nahm gegen ihn eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und unerlaubten Entfernens vom Unfallort auf. Der bei dem Unfall entstandene Gesamtschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Das beschädigte Fahrzeug des Mannes musste abgeschleppt werden.



