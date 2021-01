POL-HRO: Räuberische Erpressung in Schmarl

Rostock (ots) - Am 5. Januar 2021, kurz nach 18.00 Uhr, ist es im Rostocker Stadtteil Schmarl zu einer räuberischen Erpressung gekommen. Als sich vier Personen im Alter von 13 bis 15 Jahren auf einem Fußballplatz aufhielten, kamen zwei junge Männer auf sie zu. Einer der beiden Männer wollte augenblicklich die Musikbox des 13-Jährigen sehen. Als sich der Junge weigerte, wurde der Mann körperlich gewalttätig und verlangte die Herausgabe der Box. Der 13-Jährige überreichte ihm die Box. Anschließend fragte derselbe Mann nach dem Handy eines 14-Jährigen. Der 14-Jährige gab ihm das Handy heraus. In der weiteren Folge flüchteten die zwei Männer.



Die Nahbereichsfahndung, bei der auch zwei Diensthunde zum Einsatz kamen, verlief erfolgreich. Die Polizeibeamten stellten auf Grundlage der Wiedererkennung durch die Zeugen und Geschädigten zwei Männer fest, die der Tat verdächtig sind. Bei ihnen handelt es sich um zwei Deutsche im Alter von 16 und 18 Jahren. Entsprechende Durchsuchungen führten zunächst nicht zum Auffinden der entwendeten Gegenstände. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 880 Euro.



Die Polizeibeamten nahmen eine Strafanzeige wegen räuberischer Erpressung auf. Die Rostocker Kriminalpolizei übernimmt die weiteren Ermittlungen.



