POL-LWL: Brand in einem Mehrfamilienhaus in Lübtheen (Ergänzung)

Lübtheen (ots) - Nach dem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Lübtheen am Dienstagabend (das Polizeipräsidium Rostock informierte) dauern die Ermittlungen der Kriminalpolizei zur genauen Brandursache weiterhin an. Das Feuer war den Erkenntnissen zufolge in einem Stromverteilerkasten im Hausflur ausgebrochen, worauf es zu einer starken Rauchentwicklung kam. Eine dreiköpfige deutsche Familie, darunter ein zweijähriges Kleinkind, konnte ihre Wohnung im Obergeschoss nicht mehr verlassen, sodass sie durch die Feuerwehr mittels einer Drehleiter gerettet werden mussten. Alle drei Familienmitglieder erlitten eine Rauchgasvergiftung, wobei das Kleinkind als auch die 28-jährige Mutter zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht wurden. Das betroffene Haus, in dem drei Mietparteien wohnhaft sind, ist derzeit nicht bewohnbar. Aus Sicherheitsgründen musste die Versorgung des Hauses mit Strom, Gas und Wasser unterbrochen werden. Der entstandene Sachschaden wurde vor Ort zunächst auf ca. 10.000 Euro geschätzt.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @PolizeiLWL

Instagram: @polizei.mv.lup

Facebook: Polizei Westmecklenburg





Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell