POL-HRO: Löschung der Öffentlichkeitsfahndung nach 16-jährigem Rostocker

Rostock (ots) - Der seit heute durch die Polizei Rostock als vermisst gemeldete 16-Jährige wurde wohlbehalten aufgefunden. Er meldete sich selbstständig bei seiner Mutter, die ihn anschließend wieder mit nach Hause nahm. Die Polizei bedankt sich bei der Bevölkerung und bei den Medien für die Mithilfe im Rahmen der Suche.



Es wird um Löschung aller in diesem Zusammenhang weiterverbreiteten Meldungen in anderen Medien - insbesondere des veröffentlichten Bildmaterials - gebeten.



