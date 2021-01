POL-HWI: Festgefahrener PKW in Schönberg sichergestellt

Wismar (ots) - Am 04. Januar erhielt die Polizei die Mitteilung, dass sich ein PKW auf einem ehemaligen Sportplatz in Schönberg festgefahren haben soll. Die eingesetzten Beamten fanden den VW auf dem Gelände ohne amtliche Kennzeichen vor. Zeugenangaben zufolge wurde das Fahrzeug am Vorabend zwischen 22:00 und 22:30 Uhr auf die Rasenfläche gefahren und habe sich dort festgefahren. Die zwei Insassen hätten daraufhin den Ort in unbekannte Richtung verlassen.



Im Inneren des Fahrzeuges fanden die Beamten amtliche Kennzeichen, die in Schleswig-Holstein im zurückliegenden Jahr als gestohlen gemeldet wurden. Der PKW, der bereits seit dem dritten Quartal des letzten Jahres außer Betrieb gesetzt ist, sowie die Kennzeichentafeln wurden durch die Beamten sichergestellt.



Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des Verdachts des Diebstahls sowie der Sachbeschädigung. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, diese dem Polizeirevier Grevesmühlen unter der Telefonnummer 03881 720-0, der Internetwache www.polizei.mvnet.de sowie jeder beliebeigen Polizeidienststelle mitzuteilen.



Die Rasenfläche wurde durch das Befahren auf 350 m² beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf 300 Euro geschätzt.



Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell