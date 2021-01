POL-LWL: Hauseigentümer überraschten Einbrecher

Sternberg (ots) - Hauseigentümer haben am späten Montagvormittag zwei Einbrecher bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus am südlichen Stadtrand von Sternberg überrascht. Die beiden Täter flüchteten daraufhin. Sie waren gewaltsam durch eine Tür in das Haus eingedrungen und hatten dort unter anderem eine Handtasche gestohlen. Nachdem sie durch die beiden Bewohner bei deren Rückkehr überrascht worden waren, liefen sie aus dem Haus und stiegen in einen dunklen PKW, in dem ein dritter Mann saß. Die Diebe flüchteten mit dem Auto anschließend weiter in Richtung der B 192. Die Einbrecher sollen den Angaben zufolge zwischen 25 und 30 Jahre alt, ca. 185 bis 190 Zentimeter groß, von sportlicher Gestalt und dunkel gekleidet gewesen sein. Einer der Täter trug einen Vollbart. Laut einer Zeugenaussage, soll es sich beim Fluchtwagen möglicherweise um einen Ford Focus gehandelt haben. Die Kriminalpolizei sicherte mehrere Spuren am Tatort und ermittelt jetzt wegen Wohnungseinbruchsdiebstahls. Hinweise zu diesem Vorfall bzw. zu den Tätern oder deren weiterer Flucht nimmt die Kriminalpolizei in Sternberg (Tel. 03847/ 43270) entgegen.



