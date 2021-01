POL-ANK: Unbekannte beschädigen Fahrzeug auf öffentlichem Parkplatz

Wolgast (ots) - Eine beschädigte Heckklappe und eine eingeschlagene Fensterscheibe - das ist das Resultat einer Sachbeschädigung durch unbekannte Täter an einem Auto, welches zuvor auf einem Parkplatz Am Stadion in Wolgast abgestellt worden ist. Nach ersten Erkenntnissen ereignete sich die Tat in der Zeit vom 04. Januar, 15.30 Uhr, bis zum 05. Januar 2021, 06.00 Uhr. Entwendet wurde aus dem Auto nichts, es entstand allerdings ein nicht unerheblicher Sachschaden in Höhe von etwa 1.200 Euro.



Die Polizei bittet um Mithilfe: Wer kann Angaben zur Sachbeschädigung Am Stadion machen? Hinweise nimmt das Polizeirevier Wolgast unter 03836-2520, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle entgegen.



