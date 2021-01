POL-ANK: 600 Euro Stehlschaden nach Einbruch in Garage

Anklam (ots) - In der Zeit vom 02. Januar, 16.00 Uhr, bis zum 04. Januar 2021, 12.00 Uhr, sind unbekannte Täter gewaltsam in die Garagenräume in der Max-Planck-Straße in Anklam eingebrochen. Die Diebe nahmen nach ersten Erkenntnissen sechs Angelruten im Gesamtwert von etwa 600 Euro mit. Daneben verursachten die Täter einen Sachschaden in Höhe von 300 Euro.



Der KDD wurde zwecks Spurensicherung zum Tatort hinzugerufen. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen wegen des Einbruchsdiebstahls auf und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Zeugen, die im Bereich der Max-Planck-Straße auffällige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an das Polizeihauptrevier Anklam unter 03971 251-2224, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle zu wenden.



