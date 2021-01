POL-LWL: PKW prallte gegen Baum- Fahrer schwer verletzt

Wittenförden (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag nahe Wittenförden ist ein 19-jähriger Autofahrer schwer verletzt worden. Ein aus Richtung Wandrum kommendes Auto war in einer leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und offenbar ungebremst gegen einen Straßenbaum geprallt. Der 19-jährige deutsche Autofahrer ist dabei im Auto eingeklemmt worden. Er wurde anschließend durch die Feuerwehr aus dem Unfallauto befreit und kurz darauf ins Krankenhaus gebracht. An seinem PKW entstand Totalschaden. Die Polizei ermittelt jetzt zur genauen Unfallursache.



