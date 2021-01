POL-LWL: Polizei nahm Ordnungswidrigkeitsanzeigen wegen Verstoßes gegen die Anti- Corona- Verordnung auf

Grabow (ots) - Gegen 11 Personen, die sich am Montagabend in Grabow zu einem gemeinsamen Spaziergang durch die Stadt getroffen und angesammelt haben, hat die Polizei jeweils Ordnungswidrigkeitsanzeigen wegen Verstoßes gegen die Anti-Corona- Landesverordnung aufgenommen. Eine Versammlung hatten die aus der Region stammenden Frauen und Männer zuvor nicht bei der Versammlungsbehörde angemeldet. Die Polizei stellte die Identität der am Spaziergang beteiligten Personen fest und wies auf die geltenden Corona- Beschränkungen hin, die durch die Beamten entsprechend umgesetzt wurden. Das betraf insbesondere das Zusammentreffen von Personen aus unterschiedlichen Haushalten in der Öffentlichkeit. Die durch die Polizei aufgenommenen Ordnungswidrigkeitsanzeigen werden nun an das zuständige Ordnungsamt zur weiteren Bearbeitung übersandt. Die Polizei wertet den Spaziergang als eine Aktion von Corona- Kritikern.



