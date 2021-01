POL-NB: Start der Verkehrskontrollen ´Fahren.Ankommen.LEBEN!´ mit den Schwerpunkten Geschwindigkeit und Licht

Details anzeigen Wir blitzen für Ihr Leben gern Wir blitzen für Ihr Leben gern

Neubrandenburg und Rostock (ots) - Auch im neuen Jahren werden die themenorientierten Verkehrskontrollen der Kampagne "Fahren.Ankommen.LEBEN" fortgesetzt. Jeden Monat wird die Polizei in Mecklenburg-Vorpommern einen neuen Schwerpunkt setzen. Dabei handelt es sich in erster Linie um die Hauptunfallursachen. Wir möchten die Bürger unseres Landes weiterhin sensibilisieren, auf die Unfallursachen aufmerksam machen und sofern es wieder möglich ist, auch themenbezogene Präventionsveranstaltungen durchführen.



Nach jetziger Planung sind folgende Schwerpunktthemen im Jahr 2021 vorgesehen: Geschwindigkeit, Vorfahrt/Vorrang, Überholen, Handy/Ablenkung, Alkohol und Drogen, Zweiradfahrer und natürlich die Schulwegsicherung.



Heute starten in Mecklenburg-Vorpommern die themenorientierten Verkehrskontrollen der Kampagne "Fahren.Ankommen.LEBEN", mit den Schwerpunkten Geschwindigkeit und Licht.



Laut statistischem Bundesamt starb im Jahr 2019 alle neun Stunden ein Mensch in Deutschland bei einem Geschwindigkeitsunfall. Auch im Jahr 2020 gehörte nicht angepasste Geschwindigkeit zur Hauptursache bei den schweren Verkehrsunfällen in Mecklenburg-Vorpommern.



Daher werden wir den Monat Januar diesem Thema widmen und entsprechende Kontrollen durchführen. Im gesamten Land verteilt werden etwa 200 Beamte in allen acht Inspektionen der Polizeipräsidien Neubrandenburg und Rostock im Einsatz sein und sowohl stationäre als auch mobile Kontrollen durchführen. Also: Licht an und Fuß vom Gas! Denn wir blitzen für Ihr Leben gern.



