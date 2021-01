POL-LWL: PKW prallte gegen Baum - Fahrerin leicht verletzt

Crivitz (ots) - Auf der Landesstraße 09 zwischen Crivitz und Weberin ist am Sonnabend ein PKW aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Dabei erlitt die 55-jährige deutsche Fahrerin einen Schock. An ihrem PKW entstand erheblicher Sachschaden, der vor Ort zunächst auf ca. 20.000 Euro geschätzt wurde. Im Zuge der Unfallaufnahme musste die Landesstraße an der Unfallstelle kurzzeitig voll gesperrt werden.



