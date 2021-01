POL-NB: Einbruch in ein Modegeschäft in 17309 Pasewalk

Pasewalk (ots) - Am 03.01.2021 gegen 10:00 Uhr wurde der Polizei der Einbruch in ein Modegeschäft in der Ueckerstraße in 17309 Pasewalk gemeldet. Beim Eintreffen der Polizeibeamten des Polizeihauptrevieres Pasewalk bestätigte sich der Sachverhalt. Im Zeitraum vom 02.01.2021 19:30 Uhr bis zum 03.01.2021 09:55 Uhr warfen unbekannte Täter die Schaufensterscheibe des Modegeschäfts ein und entwendeten aus diesem eine Modepuppe mit Bekleidung. Die unbekleidete Modepuppe konnte später auf dem Hinterhof aufgefunden werden. Die entwendete Kleidung hat einen Wert von 770,-EUR. Der Sachschaden bei dem Einbruch beläuft sich auf 1.500,-EUR. Zeugen, welche in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich im Polizeihauptrevier Pasewalk unter der Telefonnummer 03973-2200, in jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de zu melden.



