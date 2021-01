POL-NB: Verkehrsunfall mit einer Schwerverletzten in Ribnitz-Damgarten (LK V-R)

Ribnitz-Damgarten (ots) - Am 02.01.2021 kam es gegen 19:00 Uhr in der Ribnitzer Innenstadt zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 18-jährige Fahrerin eines PKW Ford wollte aus Richtung Zentrum kommend in den Kreisverkehr in der Rostocker Straße einfahren und missachtete dabei die Vorfahrt eines 26-Jährigen, der sich mit seinem PKW Seat aus Richtung Rostock kommend bereits im Kreisverkehr befand. Beim Zusammenstoß beider Fahrzeuge wurde die Unfallverursacherin schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich verletzt und zur weiteren medizinischen Behandlung in das Südstadtklinikum Rostock verbracht. Der Ford war nach dem Verkehrsunfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Fahrer des Seat blieb unverletzt und konnte seine Fahrt nach der Verkehrsunfallaufnahme fortsetzen. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 8.000 Euro.



