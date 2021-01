POL-NB: Verkehrsunfall mit einem Schwerverletzten auf der L21 bei Born a. Darß (LK VR)

Barth (ots) - Am 02.01.2021 gegen 13:30 Uhr kam es auf der L21 bei Born a. Darß zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Der aus der Region stammende 69-jährige deutsche Fahrzeugführer eines PKW Mercedes Benz befuhr die L21 aus Richtung Born a. Darß kommend in Richtung Wieck a. Darß. Dabei kam er aus bisher unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß nacheinander gegen zwei Alleenbäume. Dabei zog sich der Fahrzeugführer so schwere Verletzungen zu, dass er mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus nach Stralsund gebracht werden musste. Die 67-alte deutsche Beifahrerin musste ebenfalls mit schweren Verletzungen im Krankenhaus behandelt werden. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 10.000,00 EUR. Während der Unfallaufnahme musste die L21 für eine Stunde voll und für 1,5 Stunden halbseitig gesperrt werden.



