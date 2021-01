POL-NB: Einbruch in einen Elektrogroßhandel 17139 Malchin (LK MSE)

Malchin (ots) - Am 02.01.2021 gegen 09:55 Uhr wurde die Polizei darüber informiert, dass in der Straße "Am Strauchwerder" in 17139 Malchin in den dortigen Elektrogroßhandel eingebrochen wurde. Beim Eintreffen der eingesetzten Polizeibeamten des Polizeirevieres Malchin am Tatort bestätigte sich der Sachverhalt. Unbekannte Täter drangen gegen 04:00 Uhr gewaltsam in den Elektrogroßhandel ein und entwendeten aus diesem eine größere Menge von Elektrokabel im Wert von ca. 4.000,-EUR. Anschließend flüchteten die Täter vom Tatort. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei die Bevölkerung um ihre Mithilfe. Zeugen, welche Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich im Polizeirevier Malchin unter der Telefonnummer 03994-231224, in jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de zu melden.



