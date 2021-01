POL-HRO: Zeugenaufruf nach Wurf eines Gegenstandes von Fußgängerbrücke auf fahrendes Auto

Rostock (ots) -



Am 02.02.2021, um 00:30 Uhr wurde ein Pkw auf dem Groß Kleiner Damm

in Fahrtrichtung Rostock Schmarl beim Unterfahren der Fußgängerbrücke

am IGA-Park durch ein ca. 70 cm x 15 cm großes Holzstück am Dach

beschädigt. Der 45-jährige Fahrzeugführer, der sich mit seinen zwei

Kindern im Auto befand, registrierte beim Passieren der Brücke einen

lauten Knall und konnte sein Fahrzeug im Anschluss sicher zum Stehen

bringen. Bei der Überprüfung seines Autos stellte der Geschädigte die

Eindellung des Daches und das Stück Holz auf der Fahrbahn fest.

Verletzt wurde bei dem Geschehen niemand. Alle Insassen kamen mit dem

Schrecken davon. An seinem Fahrzeug stehend nahm der Geschädigte auf

der Fußgängerbrücke zwei männliche, dunkel gekleidete Personen wahr,

die in Richtung Unterwarnow davonliefen.

Es wurden Ermittlungen u. a. wegen gefährlichen Eingriffs in den

Straßenverkehr aufgenommen. Diesbezüglich bittet die Polizei um Ihre

Mithilfe.

Wer kann Hinweise zu Gegenständen geben, die zum Tatzeitpunt und

möglicherweise auch schon zuvor auf oder an den Fahrspuren des Groß

Kleiner Damms in Höhe der Fußgängerbrücke am IGA Park gelegen haben?

Wer hat im tatrelevanten Zeitraum Personen auf oder an der Fahrbahn

sowie auf der betreffenden Fußgängerbrücke wahrgenommen?

Sachdienliche Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst Rostock unter

der Telefonnummer 0381 49161616, die Internetwache der Polizei unter

www.polizei.mvnet.de sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.



Björn Klöckner

PP Rostock/Einsatzleitstelle Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Yvonne Hanske Sophie Pawelke

Telefon 1: 038208 888 2040

Telefon 2: 038208 888 2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell