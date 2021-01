POL-HRO: Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in Wismar

Rostock (ots) -



Am 02.01.2021 kam es gegen 06:15 Uhr in der Erwin-Fischer-Straße in

Wismar zu einem Brand in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses. Die

Bewohner der umliegenden Wohnungen wurden vorübergehend evakuiert.

Der Brand konnte durch die Berufsfeuerwehr Wismar gelöscht werden.

Der Brandherd konnte im Schlafzimmer der betroffenen Wohnung

ausgemacht werden, die Brandursache ist derzeit noch unklar.

Nach der Beendigung der Löscharbeiten war die betroffene Wohnung bis

auf das Schlafzimmer wieder bewohnbar. Umliegende Wohnungen sind

nicht betroffen und die Bewohner konnten in diese zurückkehren.

Die Bewohner der betroffenen Wohnung wurden vor Ort medizinisch

versorgt, benötigen jedoch keine weitergehende Behandlung.

Die Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung

wurden aufgenommen. Der Kriminaldauerdienst Wismar kam zum Einsatz

und hat den Brandort beschlagnahmt. Der entstandene Sachschaden wird

auf etwa 20.000EUR geschätzt.



