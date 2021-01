POL-HRO: 14-Jährige aus Sukow vermisst - Polizei bittet um Hinweise

Details anzeigen Bild der Vermissten Bild der Vermissten

Sukow/ Schwerin (ots) -



Die Polizei sucht nach der seit Dienstag den 29.12.2020 vermissten

14-jährigen Marie Behnke aus 19079 Sukow. Letztmalig wurde die

Jugendliche am Dienstagmittag gegen 13:00 Uhr auf dem Großen Dreesch

in Schwerin gesehen. Die Polizei vermutet, dass sich die Vermisste im

Standtgebiet von in Schwerin aufhält. Da die bisherigen polizeiliche

Maßnahmen bislang nicht zur Feststellung der 14-Jährigen führten,

bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe.



Marie Behnke ist ca. 170 cm groß und hat eine normale Figur.

Sie trägt langes, dunkelblondes und glattes Haar. Bekleidet ist die

Vermisste mit einer schwarzen Jacke der Marke Adidas, dunklen Leggins

und weißen Turnschuhen.



Hinweise zum Aufenthaltsort der Gesuchten nimmt die Polizei in

Sternberg unter der Telefonnummer 03847/43270 entgegen. In dringenden

Fällen wenden sie sich bitte an den Notruf der Polizei.



Im Auftrag

Rene Borchers

Polizeirevier Sternberg Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Yvonne Hanske Sophie Pawelke

Telefon 1: 038208 888 2040

Telefon 2: 038208 888 2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell