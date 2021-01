POL-NB: Unbekannte Täter werfen die Scheibe bei einem Funkstreifenwagen ein

Demmin (ots) - Am 01.01.2021 gegen 05:00 Uhr stellten Polizeibeamte des Polizeihauptrevieres Demmin fest, dass durch unbekannte Täter ein Funkstreifenwagen auf dem Hof des Polizeirevieres beschädigt wurde. Das Polizeihauptrevier Demmin befindet sich in der Rudolf-Breitscheid-Straße in 17109 Demmin. Im Zeitraum zwischen 04:00 Uhr und 05:00 Uhr warfen die Täter bei dem Funkstreifenwagen (Kleinbus der Marke Mercedes-Benz) mit einem Stein die Scheibe der Schiebetür ein. Der dabei entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 300,-EUR. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.



Zeugen, welche in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich im Polizeihauptrevier Demmin unter der Telefonnummer 03998-254224, in jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de zu melden.



Im Auftrag



Jens Unmack

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell