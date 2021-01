POL-NB: Verkehrsunfall mit Sachschaden unter Alkoholeinwirkung in Ahrenshagen-Daskow, LK V-R

Ribnitz-Damgarten (ots) - Am 31.12.2020 gegen 23:30 Uhr meldete ein aufmerksamer Autofahrer telefonisch der Einsatzleitstelle des PP Neubrandenburg, dass ein Fahrzeugführer an der L22 auf Höhe der Ortschaft Plummendorf mit seinem PKW in den Graben gefahren ist und vorbeifahrende Passanten um Hilfe bei der Bergung bittet.



Der 33-Jährige Deutsche kam mit seinem Toyota von der Straße nach rechts ab, nachdem er eine Einfahrt verpasste. Während der Ermittlungen der eingesetzten Polizeibeamten des Polizeireviers Ribnitz-Damgarten wurde eine augenscheinliche Alkoholisierung beim Fahrzeugführer festgestellt. Ein anschließender Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,73 Promille. Der PKW musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden und war nicht mehr fahrbereit.



Bei dem Tatverdächtigen wurde eine Blutprobenentnahme durchgeführt, der Führerschein beschlagnahmt und die Weiterfahrt untersagt. Der junge Mann aus der Gemeinde Ribnitz-Damgarten muss sich nun wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten. Der eingetretene Sachschaden beläuft sich auf circa 2.000 EUR. Bei der nächtlichen Fahrt blieb der Fahrer wie durch ein Wunder unverletzt.



