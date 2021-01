POL-NB: Verfassungsfeindliche Schmierereien in Stralsund, LK V-R

Stralsund (ots) - Am 01.01.2021 gegen 03:25 Uhr stellten eingesetzte Kräfte des Polizeihauptrevieres in Stralsund verassungswidrige Schmierereien an einer Skulptur im Leo-Tolstoi-Weg fest. Durch unbekannte Täter wurden unter anderem zwei Hakenkreuze angebracht. Eine Nahbereichsfahndung verlief ergebnislos. Eine polizeiliche Strafanzeigenaufnahme erfolgte. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 500,00 EUR.



Der Staatsschutz der Kriminalpolizei Anklam hat die Ermittlungen wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen aufgenommen.



Wer sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall machen kann, wendet sich bitte an das Polizeihauptrevier Stralsund unter 03831 2890 0, die Internetwache der Landespolizei MV unter www.polizei.mvnet.de oder an jede andere Polizeidienststelle.



