POL-NB: Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen in Heringsdorf, LK V-G

Heringsdorf (ots) - Am 01.01.2021 kam es gegen 00:36 Uhr in der Neuhofer Straße in 17424 Heringsdorf zu einer politisch motivierten Straftat. Nachdem aus einer feiernden Gruppe ein pyrotechnisches Erzeugnis in Richtung eines herannahenden Funkstreifenwagens geworfen wurde, erfolgte durch die Polizeibeamten eine Kontrolle der beteiligten Personen. Hierbei wurde festgestellt, dass es sich um eine unrechtmäßige Feier mehrerer Personen verschiedener Haushalte handelte.



Im Zuge der Kontrollen zeigte der 33-jährige, alkoholisierte Beschuldigte mehrfach einen angedeuteten Hitlergruß in Richtung seiner Freunde. Der Belehrung und Aufforderung der Polizeibeamten, diese Handlung zu unterlassen, kam der 33-Jährige nicht nach und zeigte zum Ende der polizeilichen Maßnahmen seinen Freunden erneut den Hitlergruß mit den Worten "Gruß an den Führer".



Gegen den Beschuldigten wurde von Amts wegen eine Strafanzeige wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen eingeleitet. Zusätzlich erfolgten wegen des Werfens von polnischen pyrotechnischen Erzeugnissen und der nicht genehmigten Veranstaltung separate Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen die vor Ort Anwesenden.



Die weiteren Ermittlungen übernimmt der Staatsschutz der Kriminalpolizeiinspektion Anklam.



Im Auftrag



Christian Lentzner

Polizeiführer vom Dienst



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1 - Einsatzleitstelle

Stargarder Straße 6

17033 Neubrandenburg Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell