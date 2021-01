POL-HRO: Einsätzgeschehen in der Silvesternacht 2020 im Bereich des Polizeipräsidiums Rostock

Rostock (ots) -



In der Silvesternacht 2020 verzeichnete das Polizeipräsidium Rostock

ein insgesamt ruhiges Einsatzgeschehen. Hauptsächlich rückten die

Polizeibeamten des Polizeipräsidiums Rostocks gemeinsam mit

unterstellten Kräften des Landesbereitschaftspolizeiamtes M-V zu

Bränden, Körperverletzungen, Sachbeschädigungen und Verstößen gegen

die Corona-Landesverordnung M-V aus.

Die Personen, die gegen Corona-Regeln verstießen, verhielten sich

überwiegend kooperativ und hielten sich in der Folge an die

Vorschriften.

Ein erwähnenswerter Einsatz ereignete sich in der Hansestadt Wismar.

Dabei waren gegen 00:30 Uhr zwei Polizeibeamte des

Polizeihauptreviers Wismar auf Fußstreife in der Innenstadt in Wismar

unterwegs und führten eine Personenkontrolle durch. Während dieser

Kontrollmaßnahme wurden zwei sogenannte Polenböller aus einem

naheliegenden Wohnungsfenster in Richtung der Polizeibeamten

geworfen. Die Tatverdächtige konnte in einer Wohnung mit vier

weiteren Personen festgestellt werden. Hierbei wurden diverse

Verstöße festgestellt, welche durch diese Personen begangen wurden.

Es wurden mehrere Anzeigen aufgenommen, darunter wegen des Tätlichen

Angriffes auf Vollstreckungsbeamte, der Gefährlichen

Körperverletzung, der Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz, das

Sprengstoffgesetz sowie gegen die Corona-Landesverordnung M-V. Die

beiden Polizeibeamten wurden durch den Angriff leichtverletzt.



