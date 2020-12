POL-NB: Mutter und Kleinkind bei Verkehrsunfall verletzt, LK V-R

Grimmen (ots) - In den frühen Abendstunden der Silvesternacht kam es auf der Verbindungsstraße zwischen Bassendorf und Fäsekow zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 21-jährige Fahrzeugführerin und ihr 14 Monate altes Kind leicht verletzt wurden.



Am Ende einer Linkskurve in Richtung Fäsekow kam das Fahrzeug aus bisher unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte seitlich mit einem Straßenbaum.



Beide Insassen wurden zur weiteren medizinischen Behandlung in das Helios-Klinikum nach Stralsund verbracht. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.



Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.



Im Auftrag



Christian Lentzner

Polizeiführer vom Dienst



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1 - Einsatzleitstelle

Stargarder Straße 6

17033 Neubrandenburg Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell