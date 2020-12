POL-NB: Erfolgreiche Suche nach vermisster Person in Stralsund, LK V-R

Stralsund (ots) - Am späten Nachmittag des 30.12.2020 gegen 16:30 Uhr wurde der Polizei in Stralsund durch das Personal des Helios Hanseklinikum Stralsund gemeldet, dass ein vierzigjähriger deutscher Staatsbürger seit 14:00 Uhr vermisst wird. Es war zu befürchten, dass der Abgängige dringend medizinische Hilfe benötige. Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen nach dem Vermissten blieben bis in die Abendstunden erfolglos, sodass weitere Kräfte zur Unterstützung angefordert wurden. Neben einem Hubschrauber des Landeswasserschutzpolizeiamtes MV war ein Fährtenhund des Landesbereitschaftspolizeiamtes MV sowie Unterstützungskräfte der Bundespolizei im Einsatz. Darüber hinaus waren neben den eingesetzten Stralsunder Polizeibeamten auch Kräfte der Polizeireviere Barth und Greifswald mit in die Suchmaßnahmen eingebunden. Gleichzeitig erfolgte ein Hinweis an den öffentlichen Nahverkehr sowie an Kräfte der Bahnsicherheit. Durch aufmerksame Bürger wurde der Vermisste gegen 22:15 Uhr im Stadtgebiet Stralsund erkannt und durch die hinzugezogenen Einsatzkräfte angetroffen. Durch einen Rettungswagen wurde dieser unverletzt an das Krankenhauspersonal übergeben.



