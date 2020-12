POL-NB: Zahlreiche Bootshäuser und Bootsschuppen angegriffen

Landkreis MSE (ots) - Im Verlauf der vergangenen Weihnachtstage kam es im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte zu mehreren Einbrüchen in Bootshäuser und Bootsschuppen.



In der Zeit vom 23.12.2020, 13:30 Uhr bis 25.12.2020, 14:00 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu sechs Bootshäusern am Ortsrand von 17139 Seedorf am Malchiner See, nachdem sie widerrechtlich auf das umfriedete Gelände der Anlage gelangten. Die angegriffenen Bootshäuser wurden in der weiteren Folge durch die unbekannten Täter durchsucht. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden keine Gegenstände aus den Bootshäusern entwendet. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf 1000 EUR geschätzt.



Ebenfalls in der Zeit vom 23.12.2020 bis 25.12.2020 gelangten bislang unbekannte Täter in einen Bootsschuppen am Kummerower See in 17111 Verchen und entwendeten verschiedene Angelutensilien, wodurch ein Schaden in Höhe von ca. 500 EUR entstanden ist.



Zudem wurden der Polizei Röbel am 25.12.2020 mehrere Aufbrüche in eine Bootsschuppenanlage bekannt. Nach bisherigen Erkenntnissen öffneten bislang unbekannte Täter am Sumpfsee in 17248 Vietzen auf gewaltsame Weise zehn Bootsschuppen. In nahezu allen Bootsschuppen wurden Räumlichkeiten oder gelagerte Boote durchsucht. Entwendet wurde nach derzeitigem Ermittlungsstand nichts. Der Gesamtschaden wird auf ca. 1500 EUR geschätzt.



Am heutigen Tage wurden der Polizei Malchin weitere Angriffe auf Bootsschuppen gemeldet. In der Zeit vom 26.12.2020, 18:00 Uhr bis 28.12.2020, 09:00 Uhr griffen bislang unbekannte Täter 14 Bootsschuppen in 17139 Salem am Kummerower See an. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden acht Bootsschuppen auf gewaltsame Weise geöffnet und in der weiteren Folge durchsucht. Bei den übrigen sechs Bootsschuppen blieb es beim Versuch des Eindringens durch unbekannte Täter. Ein Großteil der Geschädigten wird nun durch die Malchiner Polizei verständigt. Daher ist der Stehlschaden noch nicht in Gänze bekannt. Der Sachschaden wird zunächst auf ca. 500 EUR geschätzt.



An den Tatorten erfolgte eine Spurensuche und -sicherung. Die weiteren Ermittlungen werden in den jeweiligen Kriminalkommissariatsaußenstellen Malchin, Demmin und Röbel geführt. Zeugen, die Angaben zu den Einbrüchen machen können, werden gebeten, sich bei der zuständigen Polizei oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de zu melden.



Rückfragen bitte an:



Susann Ossenschmidt

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Pressestelle Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5003

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Instagram: www.instagram.com/polizei.mv.mse

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE





Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell