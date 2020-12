POL-LWL: Frau verirrte sich im Wald- Polizei findet Spaziergängerin

Parchim (ots) - Nach einer zweistündigen Suche hat die Polizei am zweiten Weihnachtsfeiertag eine Frau entdeckt, die sich in einem Waldstück bei Slate verirrt hatte. Die 62-Jährige hatte nach einem mehrstündigen Spaziergang die Orientierung verloren und war im Wald umhergeirrt. Mit ihrem Smartphone informierte sie gegen Mittag die Polizei und übermittelte dabei auch ihren aktuellen Standort. Kurz darauf brach der Kontakt zur 62-jährige Deutschen wegen des leeren Akkus ihres Mobiltelefons jedoch ab. An dem zuvor übermittelten Standort konnte die Polizei die Frau nicht mehr antreffen, sodass die Polizei nun großräumiger nach ihr suchte. Auch der Polizeihubschrauber wurde angefordert und kam zum Einsatz. Am Nachmittag hatten Einsatzkräfte der Polizei die 62-Jährige schließlich auf einer Lichtung entdeckt. Leicht fröstelnd aber wohlauf wurde sie von Polizisten anschließend zu ihrem am Waldrand parkenden Auto gebracht.



