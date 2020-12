POL-GÜ: Einbrüche in Bootshäuser am Inselsee

Güstrow (ots) - In der Zeit vom 25.12.2020 bis zum 26.12.2020 drangen unbekannte Täter in mehrere Bootshäuser am Inselsee ein. Durch die dort ansässigen Wassersportvereine wird derzeit der entstandene Stehlschaden geprüft. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf ca. 800 EUR. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.



Im Auftrag



Jonas Ehmke Polizeikommissar Polizeihauptrevier Güstrow



