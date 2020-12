POL-HRO: Vermehrte Einbruchsdiebstähle in Wohn- und Geschäftshäuser - Polizei rät zur Wachsamkeit

Schwerin (ots) -



In den zurückliegenden Weihnachtstagen kam es in den Schweriner

Stadtteilen Friedrichsthal und Warnitz vermehrt zu

Einbruchsdiebstählen in Wohn- und Geschäftshäuser. Die Täter drangen

gewaltsam in die Objekte ein und entwendeten diverse Wertgegenstände.



Der Kriminaldauerdienst Schwerin hat die Ermittlungen aufgenommen und

konnte zahlreiche Spuren sichern.



Die Polizei rät zur erhöhten Wachsamkeit!



Sachdienliche Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst Schwerin unter

der Telefonnummer 0385 - 51 80 15 60 sowie die Internetwache unter

www.polizei.mvnet.de entgegen.



Corina Pohl

Polizeihauptkommissarin

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Yvonne Hanske Sophie Pawelke

Telefon 1: 038208 888 2040

Telefon 2: 038208 888 2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





