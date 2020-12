POL-HRO: 69jähriger Vermisster aus Lübtheen nach Hinweis aus der Bevölkerung angetroffen

Hagenow (ots) - Die Öffentlichkeitsfahndung nach dem 69-jährigen Vermissten aus dem Alten- und Pflegeheim in Lübtheen (unsere Meldung vom 25.12.2020, 15:03 Uhr) ist beendet. Nach einem Hinweis aus der Bevölkerung konnte der Mann wohlbehalten an der B5 zwischen Redefin und Neuenrode angetroffen werden. Er wurde an Angehörige übergeben. Ein Dank geht an den aufmerksamen Hinweisgeber.



Betreiber von Internetportalen, die die Informationen der Öffentlichkeitsfahndung auf ihre Auftritte übernommen haben, werden gebeten, diese zu löschen bwz. zu anonymisieren.



