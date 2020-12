POL-HRO: Fahndung nach vermisster Person aus Alten- und Pflegeheim

Details anzeigen Vermisste Person Günther Peters Vermisste Person Günther Peters

Hagenow (ots) -



Seit dem 25.12.2020 zirka 10:00 Uhr wird der 69-jährige



Günther Peters



aus dem Alten- und Pflegeheim Lobetal in Lübtheen (LK

Ludwigslust-Parchim) vermisst. Herr Peters verließ die Einrichtung

vormittags zum Spazierengehen. Er kehrte bisher nicht zurück und ist

seitdem unbekannten Aufenthalts.

Die vermisste Person kann wie folgt beschrieben werden:

- zirka 180 - 185 cm groß

- normale Statur

- schütteres graues Haar, markante buschige Augenbrauen

- Brillenträger

- wahrscheinlich mit grauer Jacke, dunkler Jeans und Strohhut

bekleidet.

Herr Peters ist an Demenz erkrankt und örtlich nicht orientiert. Er

war früher Forstarbeiter und liebt daher Wald, Natur und Tiere. Er

hat keine Bewegungseinschränkungen.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wer hat die vermisste

Person gesehen bzw. kann Angaben zu ihrem Aufenthalt machen?

Hinweise nimmt das Polizeirevier Hagenow unter der Tel.-Nr.:

03883-6310, jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache

unter: www.polizei.mvnet.de entgegen.



Rainer Fricke

Polizeiführer vom Dienst Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Yvonne Hanske Sophie Pawelke

Telefon 1: 038208 888 2040

Telefon 2: 038208 888 2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell