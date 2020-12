POL-NB: Tageswohnungseinbruch in 17111 Pensin (LK MSE)

Demmin (LK MSE) (ots) - In den Nachmittagsstunden des 24.12.2020 drangen Einbrecher gewaltsam in ein Einfamilienhaus in 17111 Pensin ein. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten Bargeld und Silbermünzen in einem bisher unbekannten Gesamtwert. Der Kriminaldauerdienst Neubrandenburg hat die Ermittlungen am Tatort übernommen. Zeugen die verdächtige Beobachtungen in der Zeit zwischen 14.00 Uhr und 22.00 Uhr gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei zu melden.



