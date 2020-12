POL-HRO: Highligabend mit Haschkeksen

Wismar (ots) -



Am Donnerstag, dem 24.12.2020 gegen 20 Uhr kam in Wismar Wendorf der

Rettungsdienst zum Einsatz. Es handelte sich bereits um den zweiten

Einsatz an derselben Anschrift an an diesem Abend.



Erst wurde der Vater und nun die Mutter der dort wohnhaften Familie

aufgrund von Schwindel, Übelkeit, Herzrasen und Kreislaufproblemen

behandelt. Anlässlich des aggressiven Verhaltens eines

Familienmitglieds beim ersten Einsatz war nun auch die Polizei am

Einsatzort anwesend.



Die Ursache für die medizinischen Probleme der Eltern konnte durch

die Tochter geklärt werden. Diese hatte die Weihnachtskekse für die

Familie mit Haschisch versetzt. Beide Elternteile wurden zur weiteren

medizinischen Behandlung ins Klinikum Wismar verbracht.



Die eingesetzten Kollegen haben vor Ort kein aggressives Verhalten

mehr festgestellt. Die Kinder waren in großer Sorge um die Gesundheit

der Eltern.



Von Amts wegen wurde ein Ermittlungsverfahren gegen die Tochter wegen

des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und des Verstoß gegen

das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.



Die Kekse wurden durch die Beamten sichergestellt.



