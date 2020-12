POL-NB: Jüdische Gedenkstele in Stralsund beschmiert

Stralsund (ots) - Im Zeitraum vom 22.12.2020 bis zum 24.12.2020 wurde die jüdische Gedenkstele im Hof des Johannisklosters in der Stralsunder Schillstraße durch unbekannte Täter verunstaltet. Diese trugen ein nicht genau bestimmbares Schriftzeichen in schwarzer Farbe auf das Denkmal auf. Zudem wurden Erdanhaftungen an der Stele festgestellt, die in der Art der Ausprägung auf ein Gegentreten schließen lassen. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 100,- Euro geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen geben können, melden sich bitte im Polizeihauptrevier Stralsund unter 03831 28900, bei jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Internetwache der Landespolizei unter www.polizei.mvnet.de.



