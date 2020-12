POL-NB: Rentner verliert mehr als 18.000 Euro an Betrüger

Demmin (ots) - Am 22.12.2020 wurde bei der Polizei eine Strafanzeige wegen Betruges erstattet. Ein über 80-jähriger Mann aus der Demminer Region hat so über 18.000 Euro verloren.



Nach bisherigen Erkenntnissen hat der Rentner im Internet einen Artikel zum Lockdown gelesen, in welchem der Ministerpräsident aus Nordrhein-Westfalen einen Vorschlag für eine finanzielle Lösung aufgezeigt hat. Auf Grund dieses Artikels hat der Rentner die dort angegebene E-Mail-Adresse (smithclarke@shorpoey.com) angeschrieben. Danach wurde der Rentner durch einen Mitarbeiter der Internetseite "Infinitrade" kontaktiert und mit seinem Einverständnis wurde ein Konto für ihn auf dieser Internetseite angelegt.



Anschließend wurden durch den geschädigten Rentner mehrere Überweisungen in Höhe von insgesamt 18.250 Euro getätigt.



Als der Geschädigte Kontakt mit dem Ansprechpartner aufnehmen wollte, um Geld für die Weihnachtsgeschenke seiner Enkel zurückzuerhalten, war eine Kontaktaufnahme weder telefonisch, noch per E-Mail möglich.



Die gesamten Überweisungen hat der Rentner immer online zu Hause selbst veranlasst und mit dem Chip-Verfahren abgeschlossen. Damit sind diese nach jetzigem Kenntnisstand auch vollendet und nicht rückbuchbar.



Die Ermittlungen wegen des Betruges wurden in der Kriminalkommissariatsaußenstelle Demmin aufgenommen. Die Polizei warnt ausdrücklich vor derartigen Kontoabschlüssen und Überweisungen. Die getätigten Überweisungen sind jeweils auf verschiedene ausländische Konten (Österreich, Schweiz etc.) erfolgt. Die Betrüger nutzen bekannte Namen, Firmen und Organisationen, um auf sich aufmerksam zu machen. Diese Internetseiten samt der Kontaktdaten sind dann aber gefaked. Bitte seien Sie vorsichtig. Sprechen Sie bitte mit Verwandten oder Bekannten über Ihre Pläne, bevor Sie Geld überweisen! Im Zweifel kontaktieren Sie örtlichen Polizei oder die 110.



