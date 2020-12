POL-LWL: Verkehrssünder durch Videowagen überführt

Dümmer (ots) - Nach einem Geschwindigkeitsverstoß auf der Landesstraße 042 zwischen Dümmer und Parum hat die Polizei am Dienstagmittag einen Autofahrer gestoppt, welcher deutlich zu schnell fuhr. Die Besatzung eines Videowagens der Polizei hatte bei dem vorausfahrenden VW Passat in einer Tempo 70-Zone eine Geschwindigkeit von bis zu 122 Km/h festgestellt. Die Polizei stoppte daraufhin das Fahrzeug des deutschen Autofahrers, welcher nun mit einem Bußgeld in Höhe von 160 Euro, 2 Punkten und einem einmonatigen Fahrverbot rechnen muss.



