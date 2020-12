POL-NB: Glückliches Ende nach fahrlässiger Brandstiftung in Röbel, LK MSE

Röbel (ots) - Am 22.12.2020 wurde gegen 17:25 Uhr bekannt, dass eine Feuermeldeanlage in einer Pflegeeinrichtung in Röbel ausgelöst hatte. In einer Einraumwohnung einer Pflegeeinrichtung hatte eine 88-jährige Bewohnerin eine Kerze benutzen wollen. Aus bisher noch ungeklärten Umständen kam es dabei zur Entzündung des Bettes der Wohnungsinhaberin.



Durch das Auslösen der Brandmeldeanlage wurde die Freiwillige Feuerwehr Röbel alarmiert. Die zügig vor Ort eingetroffenen Kräfte der Feuerwehr konnten den sich ausbreitenden Brand rechtzeitig löschen, sodass keine weiteren Wohnungen in Mitleidenschaft gezogen wurden. Die Bewohnerin konnte sich selbst retten und erlitt glücklicherweise lediglich eine Brandblase an einem Finger. Diese zog sie sich bei dem Versuch zu, den Brand selbst löschen zu wollen. Die während der Löscharbeiten von der Heimleitung evakuierten anderen Bewohner der Pflegeinrichtung konnten anschließend in ihre Wohneinheiten zurückkehren.



Die betroffene Einraumwohnung ist durch Verrußung zurzeit unbewohnbar. Der Schaden beläuft sich derzeit auf mehr als 10000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Nach der ambulanten Behandlung durch den Rettungsdienst wurde die ältere Dame in einer anderen Wohnung der Pflegeinrichtung untergebracht.



