POL-NB: Erneut Technik aus Landmaschinen gestohlen

Gützkow/PR Wolgast (ots) - Erneut ist im Landkreis Vorpommern-Greifswald Technik aus Landmaschinen gestohlen worden - im aktuellen Fall in Gützkow, Am Kleinbahnhof unmittelbar an der B111. Mutmaßlicher Tatzeitraum: zwischen Freitagabend und heute früh. Insgesamt beträgt der Schaden etwa 30.000 Euro. Beamte des Kriminaldauerdienstes Anklam waren zur Spurensicherung vor Ort.



Ein möglicher Zusammenhang zu ähnlichen Fällen wird geprüft. Die Kriminalpolizeiinspektion Anklam hat die Ermittlungen aufgenommen.



Zeugen, die in der Gegend im mutmaßlichen Tatzeitraum verdächtige Personen- oder Fahrzeugbewegungen festgestellt haben, können sich mit sachdienlichen Hinweisen an das Polizeirevier Wolgast unter 03836/252224, an die Internetwache der Landespolizei MV unter www.polizei.mvnet.de oder an jede andere Polizeidienststelle wenden.



