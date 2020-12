POL-ANK: Diebstahl aus Schuppen in Bentzin

Anklam (ots) - In der Zeit vom 21. Dezember, 13.00 Uhr, bis zum heutigen 22. Dezember 2020, 08.15 Uhr, haben unbekannte Täter aus einem Gartenschuppen eines Einfamilienhauses in Bentzin eine Kettensäge sowie auch ein Kinderquad entwendet. Bei dem Quad handelt es sich um ein schwarz-grünes Kinderquad Speedy im Wert von fast 800 Euro. Bei der gestohlenen Kettensäge handelt es sich um eine orangefarbene Motorsäge der Marke STIHL im Wert von 200 Euro.



Zeugen, die auffällige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an das Polizeihauptrevier Anklam unter 03971 251-2224, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle zu wenden.



