POL-HST: Verkehrsunfall in Dettmannsdorf-Kölzow

Ribnitz-Damgarten (ots) - Heute gegen 10:40 Uhr kam es auf der Landesstraße 19 in der Ortschaft Dettmannsdorf-Kölzow zu einer Kollision von zwei Fahrzeugen.



Nach gegenwärtigem Kenntnisstand befuhr ein 70-jähriger Deutscher aus der Gemeinde Bad Sülze mit seinem PKW Renault die oben genannte Strecke in Fahrtrichtung Sanitz. Vermutlich aufgrund einer gesundheitlichen Beeinträchtigung fuhr er auf einen vor ihm fahrenden PKW VW seitlich auf und kam erst etwa 250 Meter weiter auf der linken Fahrspur zum Stehen. Der Fahrzeugführer des PKW Renault erlitt schwere, aber nicht lebensbedrohliche, Verletzungen und wurde durch Rettungskräfte ins Krankenhaus nach Greifswald gebracht. Die 54-jährige deutsche Fahrzeugführerin des PKW VW, welche aus der Gemeinde Marlow stammt, blieb unverletzt.



Der PKW Renault war nicht mehr fahrbereit und musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 6.000 Euro. Während der Verkehrsunfallaufnahme musste die Fahrbahn für etwa 1,5 Stunden halbseitig gesperrt werden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Stralsund

Mathias Müller

Telefon: 03831/245-205

E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/Polizei_HST

Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiStralsund





Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell