POL-HWI: Umgekippter LKW bei Mühlen Eichsen/B 208

Wismar (ots) - Aufgrund eines umgekippten, mit Getreide beladenen LKW kam es heute Morgen auf der B 208 im Bereich Mühlen Eichsen zu einer kurzzeitigen Vollsperrung.



Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr der 18-Jährige mit seinem LKW-Gespann die B208 in Richtung Gadebusch. Wenige hundert Meter vor dem Ortseingang Goddin seien ihm mehrere LKW entgegengekommen, von denen ein Fahrzeug das Rechtsfahrgebot missachtet und die Mittellinie überfahren haben soll. Aufgrund dessen habe der 18-jährige ausweichen müssen, geriet mit seinem Gespann auf die Bankette und kippte schließlich auf die rechte Seite. Die entgegenkommenden LKW setzten ihre Fahrt fort. Der Fahrer des verunfallten LKW blieb unverletzt.



Die B 208 war während des Einsatzes der Rettungskräfte für einen Zeitraum von knapp 30 Minuten voll gesperrt. Die Bergung des LKW wird im Verlauf des Nachmittags stattfinden. Mit weiterer Verkehrsbehinderungen muss gerechnet werden. Polizeikräfte sichern die Unfallstelle bis zum Abschluss der Bergungsarbeiten ab.



Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder dem verursachenden Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Gadebusch unter der Telefonnummer 03886 722 0 zu melden.



Insoweit keine gesonderte Erwähnung stattfindet, handelt es sich bei den genannten Beteiligten um deutsche Staatsangehörige.



