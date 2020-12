POL-LWL: Autofahrerin bei Zusammenstoß mit zwei Kühen leicht verletzt

Ludwigslust (ots) - Bei einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 33 zwischen Hornkarten und Glaisin wurde am Dienstagmorgen eine Autofahrerin leichtverletzt. Die 32-jährige Unfallfahrerin kollidierte mit zwei Kühen, welche an der Unfallstelle auf die Straße liefen. Die deutsche Autofahrerin wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Am Unfallfahrzeug entstand ersten Schätzungen zufolge ein wirtschaftlicher Totalschaden. Beide Kühe verendeten an der Unfallstelle. Im Zuge der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten ist die Kreisstraße derzeit vollgesperrt.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Ann-Kathrin Rubel

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @PolizeiLWL

Instagram: @Polizei.mv.lup

Facebook: Polizei Westmecklenburg





Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell