POL-NB: Tatverdächtiger greift Polizisten in Stralsund nach Schmiererei tätlich an

Stralsund (ots) - Am 21.12.2020 gegen 21:45 Uhr beobachtete eine aufmerksame Bürgerin, wie sich drei Personen im Bereich des Jungfernstiegs in Stralsund aufhielten. Eine der drei Personen beschmierte dabei mindestens eine Hauswand des dortigen Seniorenzentrums. Anschließend entfernten sich die Personen in Richtung Bahnhof. Aufgrund des zügigen Heranführens der Einsatzkräfte des Polizeihauptreviers Stralsund konnten die drei Personen in unmittelbarer Nähe angetroffen werden. Die von der Zeugin dargestellte Personenbeschreibung passte auf eine der drei Männer. Der 20-jährige Deutsche führte einen Filzstift mit. Während der polizeilichen Maßnahmen leistete der 20-jährige massiven Widerstand gegen die eingesetzten Polizeibeamten und die hinzugezogenen Beamten der Bundespolizei Stralsund.



Im Rahmen der Spurensuche und Ermittlungen vor Ort wurden weitere, offensichtlich frische, Sachbeschädigungen in ähnlicher Art und Weise in Tatortnähe festgestellt.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Tatverdächtige muss sich nun wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Sachbeschädigung verantworten.



Christian Lentzner

Polizeiführer vom Dienst



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1 - Einsatzleitstelle

Stargarder Straße 6

17033 Neubrandenburg Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell