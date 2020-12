POL-NB: Elektronik aus Landmaschinen gestohlen - Zeugenaufruf

Rollwitz/PHR Pasewalk (ots) - Heute Nachmittag hat ein Hinweisgeber der Polizei in Pasewalk den Diebstahl von Elektronik aus mehreren Landmaschinen - darunter aus Traktoren - in Rollwitz bei Pasewalk mitgeteilt. Der geschätzte Schaden nach bisherigem Ermittlungsstand beträgt etwa 45.000 Euro. Der mutmaßliche Tatzeitraum, in dem der oder die Täter den Diebstahl begangen haben, ist zwischen Freitagabend und heute (Montag) Vormittag.



Die Kriminalpolizei wird die weiteren Ermittlungen übernehmen.



Die Polizei bittet nun um Hinweise zu dem Diebstahl: Wer im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen in dem Bereich gemacht hat, wendet sich bitte an das Polizeihauptrevier Pasewalk unter 03973 / 2200, die Internetwache der Landespolizei MV unter www.polizei.mvnet.de oder an jede andere Polizeidienststelle.



