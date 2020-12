POL-LWL: Verunglückte Autofahrerin aus Pkw befreit

Lübz (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am Freitagabend auf der Kreisstraße 117 bei Lübz konnte eine 51-jährige Autofahrerin, nachdem sie aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam und sich überschlug, durch Feuerwehrleute aus dem Unfallauto befreit werden. Die deutsche Unfallfahrerin erlitt leichte Verletzungen und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug, welches später abgeschleppt werden musste, entstand ersten Schätzungen zufolge ein Schaden von ca. 5000 Euro. Im Zuge der Unfallaufnahme musste die Kreisstraße in Höhe der Unfallstelle zeitweise vollgesperrt werden. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.



