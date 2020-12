POL-LWL: Münzsammlung bei Einbruch in Einfamilienhaus gestohlen

Uelitz (ots) - Bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Uelitz ist am Donnerstag nach einer ersten Übersicht eine Münzsammlung gestohlen worden. Ersten Erkenntnissen zufolge sind unbekannte Täter zwischen 08 und 16 Uhr gewaltsam durch ein Fenster in das betreffende Wohnhaus in der Friedensstraße eingedrungen. Dort durchsuchten die Täter mehrere Räume und stahlen eine Münzsammlung, dessen Wert noch nicht beziffert wurde. Der Kriminaldauerdienst der Polizeiinspektion Ludwigslust sicherte mehrere Spuren am Tatort, die nun kriminaltechnisch untersucht und ausgewertet werden sollen. Die Polizei in Ludwigslust (Tel. 03874/ 4110), die eine Anzeige wegen Diebstahls im besonders schweren Fall aufnahm, bittet um Hinweise zu diesem Vorfall. Die Polizei schließt einen Zusammenhang zu einem ähnlichen Vorfall am Mittwoch im benachbarten Rastow nicht aus. Dort hatte ein Täter bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus Schmuck gestohlen (wir informierten).



