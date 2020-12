POL-NB: Verkehrsunfall mit einer verletzten Fußgängerin in Anklam

PHR Anklam (ots) -



Am 17.12.2020 kam es gegen 17:45 Uhr am Neuen Markt in Anklam zu

einem Verkehrsunfall, bei dem eine 16-jährige Fußgängerin schwer

verletzt wurde. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen

überquerte die junge Frau den Fußgängerüberweg des Kreisverkehres am

Neuen Markt. Zur selben Zeit befuhr der 56-jährige Fahrer, der die

aserbaidschanische Staatsbürgerschaft hat, mit einen Pkw Renault den

Kreisverkehr am Neuen Markt und verließ diesen in Richtung

Steinstraße. In der Folge übersah er die Fußgängerin und erfasste

diese mit seinem Fahrzeug. Die deutsche Fußgängerin erlitt durch den

Aufprall u.a. Prellungen und wurde schwer verletzt. Die medizinische

Weiterbehandlung erfolgt im Universitätsklinikum Greifswald. Am Pkw

entstand ein Sachschaden von ca. 200EUR. Die Ermittlungen zum

Unfallhergang sowie zur Unfallursache dauern an.





Im Auftrag



Jürgen Kolletzki

Polizeiführer vom Dienst,

Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell